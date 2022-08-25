Кроос назвал Роналду лучшим форвардом в его карьере, Нойера – вратарем, Модрича – хавбеком, Рамоса – защитником

Хавбек назвал лучших игроков, которых он встречал в течение карьеры.

Давая ответ на вопрос немецкого стримера Элиаса Нерлиха, полузащитник должен был перечислить сильнейших футболистов в зависимости от позиции и независимо от того, играл он с ними в одной команде или противостоял им.

«У меня больше 700 матчей, так что в течение карьеры я в любом случае встретил бы одного-двух выдающихся футболистов. Вот почему мне очень сложно делать выбор.

Раз уж нужно выбирать, то остановлюсь на этих четырех: вратарь – Мануэль Нойер. И как партнер, и как соперник. Защитник – . Хавбек – . В нападении же, очевидно, , – сказал Кроос.