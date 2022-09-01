Салихамиджич о Роналду в «Баварии»: «Великий игрок, но такой вопрос не стоял. С Мендешем говорили, но мы часто общаемся»

Спортивный директор «Баварии» высказался о .

Сообщалось, что мюнхенский клуб проявлял интерес к форварду .

– Жалко ли вам Роналду?

– Это по-настоящему великая личность. Он великий игрок, которые в последние годы оставил свой след в футболе.

Но для нас вопрос [о его подписании] не стоял, мы работали над другими вещами и к тому моменту уже успели укомплектовать линию атаки.

Но не нужно его жалеть. Он великий футболист с большими успехами в последние годы.

– Говорили ли вы с ним по телефону?

– Нет.

– С его агентом?

– Мы с часто общаемся. Да, мы говорили, – отметил Салихамиджич.