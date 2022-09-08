Тухель был недоволен трансферами «Челси». Он хотел видеть в клубе де Лигта и Рафинью

Одной из причин разлада между Томасом Тухелем и руководством «Челси» стали трансферы клуба.

Журналист Фабрицио Романо рассказал, что тренер очень хотел видеть в составе команды вингера Рафинью Диаса. Совладелец «Челси» ТТодд Боэли договорился с «Лидсом» о трансфере, однако не смог убедить игрока, и он перешел в «Барселону».

Приоритетным для Тухеля вариантом в центр обороны был защитник Маттейс де Лигт. Его тренер хотел использовать в паре с Уэсли Фофана. Тухель считал, что «Челси» упустил время в переговорах с о трансфере де Лигта, а потому опередила лондонский клуб и подписала этого игрока.

А Тодд Боэли был недоволен ситуацией, сложившейся вокруг некоторых игроков «Челси». В частности, это касается Хакима Зиеша. Игрок мог покинуть клуб во время летнего трансферного окна – «Челси» вел переговоры с «Аяксом». Несмотря на это, Тухель выпустил Хакима, который не был полностью готов, на матч с загребским «Динамо».

Также у Боэли и Тухеля были разногласия в связи с желанием совладельца подписать . Тренер отказался от варианта с приобретением форварда , так как хотел видеть в команде нападающего другого типа.