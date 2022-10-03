Аллегри после 3:0 с «Болоньей»: «Юве» нужно наверстывать упущенное как в Серии А, так и в ЛЧ»

Главный тренер подвел итоги матча с «Болоньей» (3:0) в Серии А.

«Мне понравилось, что команда проявила дух и играла компактно. В некоторых эпизодах нужно было снизить темп и подольше держать мяч. Ребята провели хороший матч, но не стоит предаваться эйфории, ведь нам нужно наверстывать упущенное как в чемпионате, так и в чемпионов.

Я реалист. У нас 13 очков, тогда как лидеры набрали 20, 17. Нам нужно идти шаг за шагом, и если получится, то мы приблизимся к лидерам, как это случилось в прошлом сезоне. Мы не можем исправить все сразу», – сказал .