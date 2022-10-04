Аллегри о матче с «Маккаби»: «Ювентус» должен выигрывать, но волнение нам не нужно. Игра идет долго, не надо переусердствовать»

Главный тренер высказался перед игрой с Хайфа.

«Почти все футболисты здоровы, поэтому я могу проводить небольшую ротацию, в том числе в этом матче. Но самое важное – сыграть еще лучше, чем в воскресенье.

Мы должны выигрывать, но волнение нам не нужно. Матч идет долго, и не надо сразу переусердствовать, как в игре с «Болоньей». К тому же одна игра не решит все проблемы. Но, надеюсь, мы победим.

Игра будет непростой. «Маккаби» хорошо играл в Лиссабоне и бился на равных с «ПСЖ». Он высоко прессингует, так что будет тяжело. Нужно отнестись к сопернику с уважением», – сказал Аллегри.