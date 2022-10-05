Фофана заменили на 37-й минуте игры с «Миланом» из-за травмы колена. Защитник «Челси» забил гол в этом матче

получил травму во время матча чемпионов.

Защитник вышел в стартовом составе своей команды на игру против в 3-м туре группового этапа ЛЧ (1:0, перерыв) и был заменен на 37-й минуте. Вместо него на поле вышел .

Фофана открыл счет в этом матче – на 24-й минуте. Это первый гол 21-летнего футболиста в составе «синих».

Вероятнее всего, у француза проблемы с коленом. Диагноз игрока станет известен позднее.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Милан».