Фофана заменили на 37-й минуте игры с «Миланом» из-за травмы колена. Защитник «Челси» забил гол в этом матче
Уэсли Фофана получил травму во время матча Лиги чемпионов.
Защитник «Челси» вышел в стартовом составе своей команды на игру против «Милана» в 3-м туре группового этапа ЛЧ (1:0, перерыв) и был заменен на 37-й минуте. Вместо него на поле вышел Трево Чалоба.
Фофана открыл счет в этом матче – на 24-й минуте. Это первый гол 21-летнего футболиста в составе «синих».
Вероятнее всего, у француза проблемы с коленом. Диагноз игрока станет известен позднее.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Милан».
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