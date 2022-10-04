Стефано Пиоли: «Челси» мотивирован после смены тренера. Либо «Милан» будет доминировать, либо будут доминировать над нами»

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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча с «Челси».

«Мы понимаем, что встречаемся с большим клубом, выигравшим Лигу чемпионов два сезона назад, но у нас свой футбол, свой менталитет, и мы постараемся делать то, что мы обычно делаем.

Игра в Лиге чемпионов требует проявлять себя на протяжении всего матча. Думаю, такой результат игры «Челси» с «Динамо» Загреб мало кто ожидал увидеть.

«Челси» сменил тренера, и теперь нас ожидает игра с мотивированным соперником. Мы хорошо подготовились, мы осознаем важность матча, но я не считаю, что он станет решающим. Решающими будут последние две игры.

Нам нужно играть хорошо с точки зрения техники, тактики, контроля мяча. Попросту говоря, либо мы доминируем, либо над нами доминируют. И мы хотим контролировать ход матча, поскольку хорошо понимаем уровень соперника, его способность быстро атаковать. Надо внимательно сыграть в защите, но и стараться атаковать, создавать угрозу чужим воротам», – сказал Пиоли.

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