Анри о моменте с Думфрисом в матче с «Барсой»: «Судья ошибся. Даже мой сын увидел бы игру рукой. У вас 20 миллиардов камер, а вы не видите?»

раскритиковал судейство в матче «Интер» – .

На 90-й минуте игры мяч при подаче с фланга попал в руку защитника , находившегося в своей штрафной. После просмотра видеоповтора было принято решение не назначать 11-метровый в пользу каталонцев. На матче работала бригада арбитров под руководством Славко Винчича.

«Могу я сказать только одну вещь? Обычно я никогда ничего не говорю о голах, которые не засчитали. Но имеете ли вы, арбитры, право иногда говорить, что были не правы? Принято ли это, учат ли вас иногда говорить, что вы ошиблись? Он был не прав, до свидания. Ничего не надо объяснять.

Парень в кабине [ВАР] не позвал рефери [к монитору]. Я не знаю, какой у него опыт, но мой сын мог бы увидеть игру рукой. Он бы увидел. Он видел и послал мне сообщение с текстом: «Там рука». У вас 20 миллиардов камер, а вы не видите? Пожалуйста! Такое случается, но он ошибся», – сказал бывший игрок «Барсы».