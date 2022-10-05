Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Интером» (0:1).

На 90-й минуте игры мяч при подаче с фланга попал в руку защитника , находившегося в своей штрафной. После просмотра видеоповтора было принято решение не назначать 11-метровый в пользу каталонцев. На матче работала бригада арбитров под руководством Славко Винчича.

«Я взбешен, потому что это несправедливость, с которой нам теперь жить дальше.

Мы потерпели очень серьезное поражение. Теперь мы в очень неприятной ситуации, впереди – три финала.

Судье придется объясниться, я считаю, что там была игра рукой. Судьи играют важную роль в футболе и потому должны объяснять свои решения. Но мне он ничего сказать не захотел.

Это Лига чемпионов, мы должны выступать лучше. Мы создали больше моментов, но соперник защищался очень хорошо.

Меня беспокоит это поражение, ситуация сложная», – отметил .

«Барселона» выиграла 1 из 5 матчей ЛЧ при Хави и проиграла 3