Серджи Роберто о матче с «Интером»: «Судьи даже не знают правил игры рукой. Они отменили гол «Барсы», а потом не зафиксировали такое же нарушение»

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Серджи Роберто остался недоволен судейством в матче против «Интера».

На 67-й минуте бригада арбитров под руководством Славко Винчича отменила гол Педри в ворота миланской команды из-за игры рукой. На 90-й минуте Винчич не назначил пенальти в польщу каталонцев за игру рукой Дензела Думфриса в штрафной площадке.

«Я не понимаю. Они даже не знают правил игры рукой. Они отменили гол из-за игры рукой, а потом не зафиксировали такое же нарушение.

Мы упустили возможность, но впереди у нас еще одна игра на «Камп Ноу».  Мы знали, что, победив здесь, а затем дома, мы выйдем в плей-офф. Этого не получилось, но я думаю, что на «Камп Ноу» мы добьемся успеха», – сказал защитник «Барселоны». 

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