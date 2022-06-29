Дюков и Миллер обсудят продажу медиаправ Кубка РПЛ «Матч ТВ». РФС не хочет принимать предложение «Телеспорта» на 2,5 млрд рублей

Медиаправа Кубка РПЛ может купить канал «Матч ТВ».
По информации «РБ Спорт», в ближайшие дни должна состояться встреча президента РФС Александра Дюкова с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, на которой они обсудят этот вопрос.
Ранее сообщалось, что «Телеспорт» готов заплатить 2,5 млрд рублей за медиаправа на турнир. Однако РФС не намерен принимать предложение «Телеспорта» как из-за взаимоотношений с руководителем компании Петром Макаренко, так и по экономическим причинам. Союз хочет избежать конфликта интересов и возможного снижения договора «Матч ТВ» с РПЛ на трансляцию чемпионата России.
Предложение «Матч ТВ» может быть намного меньше, чем было у «Телеспорта», но касаться оно будет только медиаправ, в то время как в предложение «Телеспорта» входил весь пакет коммерческих и вещательных прав, в том числе рекламный инвентарь.
Таким образом, в случае заключения контракта с «Матч ТВ» организаторы турнира смогут отдельно продавать место беттинг-партнера.