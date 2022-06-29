Дюков и Миллер обсудят продажу медиаправ Кубка РПЛ «Матч ТВ». РФС не хочет принимать предложение «Телеспорта» на 2,5 млрд рублей

Медиаправа Кубка РПЛ может купить канал «Матч ТВ».

По информации «РБ Спорт», в ближайшие дни должна состояться встреча президента РФС Александра Дюкова с главой «Газпрома» , на которой они обсудят этот вопрос.

Ранее сообщалось, что готов заплатить 2,5 млрд рублей за медиаправа на турнир. Однако РФС не намерен принимать предложение «Телеспорта» как из-за взаимоотношений с руководителем компании Петром Макаренко, так и по экономическим причинам. Союз хочет избежать конфликта интересов и возможного снижения договора «Матч ТВ» с РПЛ на трансляцию чемпионата России.

Предложение «Матч ТВ» может быть намного меньше, чем было у «Телеспорта», но касаться оно будет только медиаправ, в то время как в предложение «Телеспорта» входил весь пакет коммерческих и вещательных прав, в том числе рекламный инвентарь.

Таким образом, в случае заключения контракта с организаторы турнира смогут отдельно продавать место беттинг-партнера.