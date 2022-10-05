Воспитанник «Краснодара» Сабуа: «Галицкий – великий человек. Такой должен жить вечно»

высоко отозвался о владельце .

– Не секрет, что Галицкий посещал тренировки и второй команды тоже. Что он вам говорил вообще?

– Сергей Николаевич не только посещает тренировки второй команды, но и ходит на занятия академии, с игроками общается индивидуально, многих знает лично. Всегда нам дает советы только работать. Он придает веру каждому, переживает за каждого футболиста, как за своих детей. Он великий человек!

– Общался с ним лично?

– Да, он приходил после тренировок и звал разговаривать, как и со многими.

– Он недавно сообщил о своей болезни, как команда восприняла это?

– Всем были очень грустно. Не понимали как так, потому что он великий человек. Очень печальная новость, желаю ему очень крепкого здоровья. Такой человек, как он, должен жить вечно. Все делает на благо людей и общества, сил ему и терпения побольше.

– «Краснодар» сейчас – такой клуб, о котором мечтал Галицкий?

– Конечно, он все для этого делает, вкладывает свою душу. Нужно некоторые время – и его мечта с воспитанниками на 100 процентов осуществится, – сказал воспитанник «Краснодара», ныне выступающий за .