Игорь Шалимов: «Есть тенденция. Когда кто-то кричит по судейству, в следующем матче арбитры ошибаются в пользу этой команды»

высказался о тенденции в российском судействе.

– Формулировка решений арбитра при определении игры рукой, на мой взгляд, на усмотрение арбитра. «Рука в естественном положении» – это не пенальти. Если рука увеличивает площадь тела, это пенальти. Но эти формулировки – как удобно арбитру, так и трактуют. Защитники уже не знают, что делать, прячут руки за спиной.

Я бы вообще убирал эти формулировки. В ЭСК надо пригласить двух бывших арбитров и трех бывших футболистов, и я вас уверяю, что счет при решениях всегда будет 3:2 в пользу решения футболистов по таким очень спорным моментам.

– Судейство повлияло на неудачный старт?

– Есть тенденция. Когда кто-то кричит по судейству, в следующем матче получается, что ошибки арбитров в пользу этой команды. «Спартак» после матча в Грозном был недоволен, затем после игры красно-белых в Краснодаре уже Сергей Галицкий пошел в судейскую, а следом у «Краснодара» был матч с нами – и судьи уже прибивают нас.

Я, конечно, утрирую. Кто-то кричит – и потом судят лояльно, а кого-то прибивают. Формулировка «естественное или неестественное положение» – это непонятно. То же самое касается историй с игрой локтями. Обратите внимание, как играют нападающие, даже высокие – при единоборствах. Никто не борется вверху за мяч, форварды начинают подставляться, прыгать под локоть, чтобы был фол и предупреждение защитнику.

Мы защитникам говорили – не надо прыгать с Соболевым, он подсаживается, бум – желтая карточка, – сказал бывший главный тренер .