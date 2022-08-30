Кайо о борьбе с «Зенитом» за чемпионство: «Краснодар» будет делать все для этого»

Защитник рассказал о чемпионских амбициях команды.

– Как здоровье сейчас? У меня были травмы – пропустил некоторое время, но сейчас все в порядке. Я возвращаюсь в свою хорошую форму.

– Говорят, что ты один из любимцев Галицкого. Ты с ним лично общаешься?

– Возможности общаться один на один у меня с ним не было, но мы пересекались пару раз. Было несколько бесед, но совсем недолгих.

– Возможно ли бороться с за чемпионство в этом сезоне?

– Думаю, да. Все возможно. По крайней мере, будем делать все для этого, – сказал бразилец.