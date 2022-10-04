Мане впервые забил за «Баварию» в ЛЧ. У него 25 голов в турнире – из африканцев лишь у Дрогба, Салаха и Это′О больше

Вингер Садьо Мане забил первый гол в Лиге чемпионов после трансфера в «Баварию».
30-летний сенегалец довел счет в матче Лиги чемпионов с «Викторией» Пльзень до 3:0 на 21-й минуте.
Также Мане стал четвертым африканцем, у которого как минимум 25 мячей в ЛЧ. Больше него забили Дидье Дрогба (44), Мохамед Салах (41) и Самюэль Это′О (33).
Подробно со статистикой футболиста «Баварии» можно ознакомиться здесь.
«Бавария» – «Виктория» Пльзень. 3:0 – Мане забил. Онлайн-трансляция
Пол Мерсон: «Мане продали за 30 млн – за чашку чая по меркам АПЛ. Это худшее решение «Ливерпуля», оно в итоге обойдется ему гораздо дороже. Дарвин не на том уровне»