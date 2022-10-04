Мане впервые забил за «Баварию» в ЛЧ. У него 25 голов в турнире – из африканцев лишь у Дрогба, Салаха и Это′О больше

Вингер Садьо Мане забил первый гол в чемпионов после трансфера в «Баварию».

30-летний сенегалец довел счет в матче Лиги чемпионов с «Викторией» Пльзень до 3:0 на 21-й минуте.

Также Мане стал четвертым африканцем, у которого как минимум 25 мячей в ЛЧ. Больше него забили (44), (41) и ′О (33).

Подробно со статистикой футболиста «Баварии» можно ознакомиться здесь.

«Бавария» – «Виктория» Пльзень. 3:0 – Мане забил. Онлайн-трансляция

Пол Мерсон: «Мане продали за 30 млн – за чашку чая по меркам АПЛ. Это худшее решение «Ливерпуля», оно в итоге обойдется ему гораздо дороже. Дарвин не на том уровне»