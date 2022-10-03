Пол Мерсон: «Мане продали за 30 млн – за чашку чая по меркам АПЛ. Это худшее решение «Ливерпуля», оно в итоге обойдется ему гораздо дороже. Дарвин не на том уровне»

Экс-форвард «Арсенала» считает серьезной потерей уход из .

«Я с самого начала говорил, что продажа Мане – худшее решение на свете. Этот парень забивал важные голы: открывал счет, сравнивал, выводил команду вперед на последних минутах.

Я просто не понимаю, зачем это было сделано. и близко не на том уровне на данный момент.

Корни проблем «Ливерпуля» в защите лежат в нападении. Они прессингуют не как единое целое. Команды проходят этот прессинг, когда он возникает, а после этого продвигаются к полузащите – отнюдь не лучшей в стране. А потом уже в дело вступает и четверка защитников. Сколько футболистов выбегает на ван Дейка сейчас и сколько – в последние 3-4 года? Нет никакой разницы, насколько ты хорошо обороняешься, когда на тебя летят слева, справа и по центру.

Не лучше ли было пока сохранить Мане и затем отпустить его как свободного агента, чем продать его за 30 млн фунтов – за чашку чая по меркам ? Теперь они пожинают плоды своего решения, которое в итоге обойдется команде гораздо дороже», – подчеркнул Мерсон.