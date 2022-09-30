Мане забил за «Баварию» впервые с августа. У него 6 голов в 12 матчах за клуб

забил очередной гол за «Баварию».

30-летний полузащитник сборной Сенегала отличился в матче 8-го тура Бундеслиги с (3:0, перерыв).

Теперь на счету Садьо 4 гола в 8 матчах чемпионата Германии и 6 мячей в 12 играх за клуб из Мюнхена во всех турнирах.

Этот гол также стал первым для Мане за клуб с 31 августа – тогда он поразил ворота клуба «Виктория Кельн» в Кубке Германии.

Подробную статистику выступлений бывшего вингера «Ливерпуля» смотрите здесь.

У Мане уже 5 отмененных голов в сезоне. Он постоянно страдает из-за ВАР