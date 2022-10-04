Фердинанд о Роналду и «МЮ»: «Нельзя держать на скамейке лучшего бомбардира. Самое сложное в футболе – забивать»

считает, что не должен сидеть на скамейке запасных «Манчестер Юнайтед».

Португалец не вышел на поле в матче 9-го тура против «Манчестер Сити» (3:6).

«Нельзя держать своего лучшего бомбардира, который забивает 24-25 голов за сезон, на скамейке. Люди говорят об этом, я видел, что Рой Кин говорит об этом, я полностью согласен.

Почему нас постоянно так волнует то, чего люди не делают? В чем Роналду хорош? Самое сложное в футболе – это забивать голы. И этот парень делает не хуже, если не лучше, чем все остальные», – сказал бывший защитник в подкасте FIVE.

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