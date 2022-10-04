Фердинанд о Роналду и «МЮ»: «Нельзя держать на скамейке лучшего бомбардира. Самое сложное в футболе – забивать»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Криштиану Роналду Рой Кин премьер-лига Англия Футбол

Рио Фердинанд считает, что Криштиану Роналду не должен сидеть на скамейке запасных «Манчестер Юнайтед».

Португалец не вышел на поле в матче 9-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (3:6).

«Нельзя держать своего лучшего бомбардира, который забивает 24-25 голов за сезон, на скамейке. Люди говорят об этом, я видел, что Рой Кин говорит об этом, я полностью согласен. 

Почему нас постоянно так волнует то, чего люди не делают? В чем Роналду хорош? Самое сложное в футболе – это забивать голы. И этот парень делает не хуже, если не лучше, чем все остальные», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте FIVE.

Каррагер – Фердинанду: «Хватит быть фанбоем Роналду»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные