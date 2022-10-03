Кин о Роналду на скамейке: «Прессинг – это новое модное словечко? Незачем прессинговать все время. Кто был лучшим бомбардиром «МЮ» в прошлом сезоне?»

Майка Ричардс и Рой Кин обсудили отношение «Манчестер Юнайтед» к Криштиану Роналду.
Форвард провел на скамейке игру с «Манчестер Сити» (3:6) в АПЛ. Главный тренер Эрик тен Хаг не выпустил его «из уважения к карьере».
– Понятно, что «МЮ» не сможет превзойти «Ман Сити» во владении мячом, не сможет выполнить больший объем работы, – сказал Ричардс в эфире Sky Sports.
– Независимо от того, есть Роналду на поле или нет, – подчеркнул Кин.
– Так что тренер, наверное, подумал: «Я выпущу игроков, способных действовать интенсивно». Это не сработало, я согласен. Но в матчах с «Ливерпулем» и «Арсеналом» «МЮ» играл на контратаках и добился результата, и тренер ставил игроков, которым такая манера подходит, так что он подготовил такой план и на этот матч.
– «МЮ» и раньше не прессинговал. Это что, новое модное словечко? Нет необходимости постоянно прессинговать.
– Я согласен.
– А кто был лучшим бомбардиром «МЮ» в прошлом сезоне?
– Роналду!
– Вот и славно, – резюмировал Кин.