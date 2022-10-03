Кин о Роналду на скамейке: «Прессинг – это новое модное словечко? Незачем прессинговать все время. Кто был лучшим бомбардиром «МЮ» в прошлом сезоне?»

и Рой Кин обсудили отношение к .

Форвард провел на скамейке игру с (3:6) в . Главный тренер Эрик тен Хаг не выпустил его «из уважения к карьере».

– Понятно, что «МЮ» не сможет превзойти Ман во владении мячом, не сможет выполнить больший объем работы, – сказал Ричардс в эфире Sky Sports.

– Независимо от того, есть Роналду на поле или нет, – подчеркнул Кин.

– Так что тренер, наверное, подумал: «Я выпущу игроков, способных действовать интенсивно». Это не сработало, я согласен. Но в матчах с «Ливерпулем» и «Арсеналом» «МЮ» играл на контратаках и добился результата, и тренер ставил игроков, которым такая манера подходит, так что он подготовил такой план и на этот матч.

– «МЮ» и раньше не прессинговал. Это что, новое модное словечко? Нет необходимости постоянно прессинговать.

– Я согласен.

– А кто был лучшим бомбардиром «МЮ» в прошлом сезоне?

– Роналду!

– Вот и славно, – резюмировал Кин.