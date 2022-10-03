«Каземиро не дают шанса. Он сидит и думает: «Я рад переходу в «МЮ», но чувствую неуважение. Я пять раз выиграл ЛЧ с «Реалом». Фердинанд о хавбеке

осудил за отношение к хавбеку .

«Парню не дают шанса, у него почти нет игрового времени. Он пришел и сыграл только в против какой-то полумертвой команды.

Ему не давали выйти в стартовом составе, когда он был готов и находился в хорошей форме. Теперь его форма ухудшилась, сейчас он в худшем состоянии, чем при переходе. А ведь ему нужно было, наоборот, привыкать к скорости новой лиги.

Интересно, какое влияние это может оказать на игрока вроде него? Да, он опытный человек, но наверняка сидит и думает: «Вау, я рад, что нахожусь в «МЮ», но все же чувствую какое-то неуважение, учитывая мои достижения». Я бы удивился, если бы он чувствовал себя как-то иначе. Он сидит и думает: «Я выиграл Лигу чемпионов пять раз в составе «Реала».

Думаю, мы увидим его и Роналду на поле, но важно будет то, в каких матчах их выпустят. Возможно, они будут выходить посреди недели на матчи Лиги Европы. Им это будет не по душе», – сказал экс-защитник «МЮ» в своем подкасте.