«Спартак» и «Зенит» – разные планеты. Джикия и Соболев создают команду в Медиалиге – может, там задача более решаемая». Радимов о цели красно-белых выиграть РПЛ

оценил шансы «Спартака» выиграть чемпионат России.

– Реально ли «Спартаку» побороться за золото с «Зенитом»?

– А вы как думаете? Прошлая неделя показала, что «Спартак» и «Зенит» – разные планеты.

Цели можно ставить любые. Сейчас вышли «Торпедо», «Оренбург» и «Факел» – они тоже могут поставить цель выиграть золото и Кубок.

Джикия и Соболев создают команду в Медиалиге – может, вот эта задача для них более решаемая. За золото в Медиалиге могут конкурировать.

– Стоит ли говорить об этом во всеуслышание? Когда «Спартак» выиграл последний чемпионат России, никто публично о золоте не говорил.

– Каждый сам решает. В нынешних условиях ставить задачу конкурировать за золото с «Зенитом» – какая-то фантастика.

– Абаскаль отказался назвать конкретную цель. Как вы думаете, понравится ли ему такой подход руководства? Особенно после 0:4 в Суперкубке.

– Он недавно в «Спартаке». Я думаю, они еще мало знакомы, и тем более такая чехарда со спортивным директором. Последнее время я плохо понимаю, что происходит в , – сказал главный тренер -2».

Гендиректор «Спартака» о целях на сезон: «Золото РПЛ и победа в Кубке. Других целей у клуба не будет никогда»