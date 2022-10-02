Холанд за 64 минуты догнал Роналду по голам в манчестерских дерби в АПЛ – у Криштиану 3 гола за 11 игр. Лучший бомбардир дерби – Руни с 11 мячами

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Уэйн Руни Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд сравнялся с Криштиану Роналду по голам в манчестерском дерби в АПЛ.

Форвард «Манчестер Сити» оформил хет-трик за 64 минуты своей первой игры против «Юнайтед» в чемпионате Англии.

Роналду забил такое же количество голов за 11 дерби в АПЛ. Сегодняшний матч футболист «МЮ» провел на скамейке.

Подробно со статистикой 22-летнего норвежца можно ознакомиться здесь, 37-летнего португальца – тут.

Лучшим бомбардиром в истории манчестерских дерби во всех турнирах является выступавший за «МЮ» Уэйн Руни – у него 11 голов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные