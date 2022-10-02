Холанд за 64 минуты догнал Роналду по голам в манчестерских дерби в АПЛ – у Криштиану 3 гола за 11 игр. Лучший бомбардир дерби – Руни с 11 мячами

Эрлинг Холанд сравнялся с Криштиану Роналду по голам в манчестерском дерби в АПЛ.
Форвард «Манчестер Сити» оформил хет-трик за 64 минуты своей первой игры против «Юнайтед» в чемпионате Англии.
Роналду забил такое же количество голов за 11 дерби в АПЛ. Сегодняшний матч футболист «МЮ» провел на скамейке.
Подробно со статистикой 22-летнего норвежца можно ознакомиться здесь, 37-летнего португальца – тут.
Лучшим бомбардиром в истории манчестерских дерби во всех турнирах является выступавший за «МЮ» Уэйн Руни – у него 11 голов.