Холанд за 64 минуты догнал Роналду по голам в манчестерских дерби в АПЛ – у Криштиану 3 гола за 11 игр. Лучший бомбардир дерби – Руни с 11 мячами

сравнялся с по голам в манчестерском дерби в .

Форвард оформил хет-трик за 64 минуты своей первой игры против в чемпионате Англии.

Роналду забил такое же количество голов за 11 дерби в АПЛ. Сегодняшний матч футболист «МЮ» провел на скамейке.

Подробно со статистикой 22-летнего норвежца можно ознакомиться здесь, 37-летнего португальца – тут.

Лучшим бомбардиром в истории манчестерских дерби во всех турнирах является выступавший за «МЮ» Уэйн Руни – у него 11 голов.