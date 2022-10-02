Гальтье считает, что Месси может снова стать лучшим в мире: «Он альтруист, ведет игру и постоянно забивает»

считает, что может снова стать лучшим в мире.

Вчера аргентинец открыл счет в матче 9-го тура Лиги 1 между и «Ниццей» (2:1), забив прямым ударом со штрафного.

– Лионель Месси впервые забил со штрафного в составе «ПСЖ». Как вам кажется, он возвращает себе звание лучшего игрока мира?

– Каждое утро я испытываю невероятное удовольствие, когда вижу Месси на тренировках. Сейчас у него хорошее психологическое состояние, он очень счастлив.

Это по-настоящему альтруистичный игрок, который ведет игру, при этом постоянно забивая. Он сохраняет жажду до голов. Может ли он снова стать лучшим в мире? Да, если сохранит эту невероятную форму до лета. Он отлично готов.

Месси счастлив. А когда он счастлив, то он хорошо играет, – сказал тренер «ПСЖ».

В этом сезоне 35-летний нападающий забил 7 голов и отдал 8 результативных передач в 12 матчах в составе парижан во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.