Врач «Амкала» Рыженко: «Алипа я бы сейчас не брал даже в «Амкал», при том что с центральными защитниками у нас дефицит»

Спортивный врач «Амкала» Артем Рыженко прокомментировал игру казахстанского защитника Нуралы Алипа в матче со «Спартаком».

«Алипа я бы сейчас не брал даже в «Амкал», при том что с центральными защитниками у нас дефицит. Ну это прям совсем плохо. Я все еще не понимаю откуда у Семака раз за разом появляется доверие к нему» – написал Рыженко в своем телеграм-канале.

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