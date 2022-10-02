Холанд о давлении в «Сити» из-за ЛЧ: «В футболе всегда давят, это не зависит от клуба. Победа в ЛЧ – мечта»

Нападающий «Манчестер Сити» сказал, что мечтает выиграть Лигу чемпионов.

– Вас называют элементом, которого не хватало для победы в Лиге чемпионов. Вы чувствуете давление из-за этого?

– На футболистов всегда будут давить – это не зависит от того, где ты играешь. Когда я был в «Дортмунде», то тоже испытывал давление – там 80 тысяч фанатов на каждом домашнем матче.

Футболисты испытывают ежедневное давление, каждые выходные мы сдаем экзамен. Такой будет моя жизнь на протяжении 10-15 ближайших лет.

Что касается недостающего элемента, то я не так много могу сказать об этом. Но победа в – это моя мечта, – сказал Холанд.

У Холанда бешеный темп по голам в ЛЧ: уже обогнал кучу легенд (от Роналдиньо до Ван Перси), Суарес и Руни совсем близко