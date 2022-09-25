Патрис Эвра: «Холанд – монстр, киллер перед воротами, похож на кошку. Теперь у «Ман Сити» нет оправданий в ЛЧ»

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Патрис Эвра считает, что «Ман Сити» обязан выиграть Лигу чемпионов с Эрлингом Холандом.

«Холанд – монстр. Это киллер перед воротами, который использует физику, правильно двигается. Для человека с такими ростом и физической силой он очень резок. Холанд похож на кошку.

Он вернул команду на верный путь. Это настоящий форвард. «Ман Сити» выигрывал АПЛ без нападающего, но испытывал проблемы в Лиге чемпионов. Теперь у них нет оправданий.

Когда они проиграли финал против «Челси», Гвардиола решил играть без нападающего. Теперь такого уже не случится», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

У Холанда бешеный темп по голам в ЛЧ: уже обогнал кучу легенд (от Роналдиньо до Ван Перси), Суарес и Руни совсем близко

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