Патрис Эвра: «Холанд – монстр, киллер перед воротами, похож на кошку. Теперь у «Ман Сити» нет оправданий в ЛЧ»

считает, что «Ман Сити» обязан выиграть Лигу чемпионов с .

«Холанд – монстр. Это киллер перед воротами, который использует физику, правильно двигается. Для человека с такими ростом и физической силой он очень резок. Холанд похож на кошку.

Он вернул команду на верный путь. Это настоящий форвард. выигрывал без нападающего, но испытывал проблемы в . Теперь у них нет оправданий.

Когда они проиграли финал против «Челси», Гвардиола решил играть без нападающего. Теперь такого уже не случится», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

У Холанда бешеный темп по голам в ЛЧ: уже обогнал кучу легенд (от Роналдиньо до Ван Перси), Суарес и Руни совсем близко