Анри считает, что Мбаппе не смог бы забить, как Холанд «Боруссии»: «Но он создавал и забил «Маккаби»

Тьерри Анри считает, что Килиан Мбаппе не смог бы забить акробатический гол в стиле Эрлинга Холанда.
Нападающий «Манчестер Сити» забил «Боруссии» на прошлой неделе в матче Лиги чемпионов, пробив по мячу ногой в полете.
– Конкретно в этой ситуации ему пришлось вот так прыгнуть, но в иных ситуациях прыгать необязательно, однако он все равно это делает.
Так играл и продолжает играть Златан Ибрагимович. Они ищут мяч в воздухе и пытаются нанести решающий удар. Но нельзя не отметить и передачу Канселу.
– Смог бы Мбаппе забить такой гол?
– Нет. Но он создавал и забил [«Маккаби»], – сказал бывший нападающий сборной Франции в эфире CBS Sport.
Тьерри Анри: «Мбаппе может создавать и забивать. Холанд ничего не создает – только завершает. Мой голос – за Килиана»
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