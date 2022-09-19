Анри считает, что Мбаппе не смог бы забить, как Холанд «Боруссии»: «Но он создавал и забил «Маккаби»

Тьерри Анри считает, что не смог бы забить акробатический гол в стиле .

Нападающий забил «Боруссии» на прошлой неделе в матче Лиги чемпионов, пробив по мячу ногой в полете.

– Конкретно в этой ситуации ему пришлось вот так прыгнуть, но в иных ситуациях прыгать необязательно, однако он все равно это делает.

Так играл и продолжает играть Златан Ибрагимович. Они ищут мяч в воздухе и пытаются нанести решающий удар. Но нельзя не отметить и передачу Канселу.

– Смог бы Мбаппе забить такой гол?

– Нет. Но он создавал и забил [«Маккаби»], – сказал бывший нападающий сборной Франции в эфире CBS Sport.

Тьерри Анри: «Мбаппе может создавать и забивать. Холанд ничего не создает – только завершает. Мой голос – за Килиана»

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