считает кандидатом на в 2023 году.

– Что насчет «Золотого мяча»?

– Если Холанд сохранит такую форму, и «Ман Сити» выиграет чемпионов, то нет сомнений в этом. Тогда никто не сможет конкурировать с ним. Посмотрите на его статистику, он выступает лучше всех. Иногда дело даже не в его игре – он просто влияет на исход матчей, вот и все.

Сегодня Холанд забил первым касанием – спустя 15 минут. Он не был вовлечен в игру, но это его и не интересует.

Я не знаю, как Холанда можно остановить. У него есть все. Холанд был недостающим элементом для – до этого у них не было настоящего центрфорварда», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне 22-летний нападающий забил 14 голов в 10 матчах за «Манчестер Сити». Его полную статистику можно найти здесь.