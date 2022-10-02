Хавбек «Спартака» Литвинов: «Хочется в «Реале» поиграть. Ла Лига мне по душе, все через пас»

Хавбек признался, что в будущем хотел бы играть за «Реал».

– У Павла Маслова амбиции – играть в АПЛ. А у тебя?

– Конечно, тоже хочется в Европу. Соглашусь с ним.

– Тоже в АПЛ хочешь?

– Если честно, мне по душе Ла Лига, где все через пас. Хочется в «Реале» поиграть.

– Думаешь, сейчас российские футболисты могут уехать в Европу?

– Мне кажется, сейчас уехать в Европу сложнее из-за внешних проблем. В том числе они касаются и футбола.

– Как думаешь, когда Россию вернут в Европу?

– Полагаю, что до 2025 года мы точно не будем играть. Дальше – посмотрим, – сказал Литвинов.