Хавбек «Спартака» Литвинов: «Хочется в «Реале» поиграть. Ла Лига мне по душе, все через пас»

Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов признался, что в будущем хотел бы играть за «Реал».
– У Павла Маслова амбиции – играть в АПЛ. А у тебя?
– Конечно, тоже хочется в Европу. Соглашусь с ним.
– Тоже в АПЛ хочешь?
– Если честно, мне по душе Ла Лига, где все через пас. Хочется в «Реале» поиграть.
– Думаешь, сейчас российские футболисты могут уехать в Европу?
– Мне кажется, сейчас уехать в Европу сложнее из-за внешних проблем. В том числе они касаются и футбола.
– Как думаешь, когда Россию вернут в Европу?
– Полагаю, что до 2025 года мы точно не будем играть. Дальше – посмотрим, – сказал Литвинов.