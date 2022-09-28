Литвинов о билетах для родных и друзей на матч «Спартака» в Воронеже: «Пришлось просить знакомых, покупать через перекупщиков втридорога»

Полузащитник рассказал, как покупал билеты для родных на матч с «Факелом».

– Ярким для тебя событием стал матч в родном Воронеже против «Факела». Поделись впечатлениями.

– Впервые я играл в Воронеже за «Спартак-2», и даже тот матч получился незабываемым, потому что на трибунах были все родственники. А теперь тем более: «Факел» спустя много лет вернулся в высший дивизион, болельщиков собралось намного больше.

Последний раз такой ажиотаж в городе был, когда Россия принимала там Бельгию. Я тогда был совсем маленький, но все помню как сейчас. Очень рад, что «Факел» в РПЛ, потому что люди в Воронеже реально фанатеют от футбола. Сейчас мало в каких городах царит такая классная атмосфера.

– Достать билеты для родных и друзей было тяжело?

– Еще как. Для «Спартака» квота была совсем небольшая. Пришлось просить знакомых, покупать через перекупщиков втридорога. В общей сложности набрал 10 или 11 билетов. Спасибо Джикии, Соболеву и Рассказову, которые отнеслись с пониманием и отдали свои.

В этом плане хорошо, что «Факел» достался нам и в Кубке. Перед вторым матчем в Воронеже займусь билетами заранее. Уже попросил нашего администратора, чтобы он запросил квоту побольше.

– Символично, что ты получил в Воронеже приз лучшему игроку матча.

– Да, было очень приятно. Правда, команда отреагировала на это с юмором. Устроили овации в раздевалке, а потом шутили, что я как местный со всеми договорился, – сказал Литвинов.