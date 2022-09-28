Литвинов об Абаскале: «Он нашел подход к каждому игроку «Спартака» – мы одна семья»

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Полузащитник Руслан Литвинов оценил работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

– Позади уже треть сезона. Что можешь сказать о работе с тренерским штабом Абаскаля?

– Эмоции только положительные. Главный тренер нашел подход к каждому игроку в команде, а ведь все абсолютно разные.

Для меня чрезвычайно важно, чтобы в коллективе была приятная атмосфера, где все друг за друга. Гильермо смог этого добиться: сейчас мы одна семья.

И, конечно же, тренер – ее важная часть. Он наравне с футболистами в плане общения, ведь мы единое целое.

Думаю, тут роль сыграли и возраст Абаскаля, и опыт работы с молодыми ребятами. Тренер не выделяет кого-то из команды, а уделяет время каждому, – сказал хавбек.

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