Литвинов о «Зените»: «Спартак» постарается достойно ответить на два поражения в сезоне»

поделился ожиданиями от матча с в Фонбет Кубке России.

– Впереди кубковый матч с «Зенитом». Новый шанс прервать неудачную серию с питерцами.

– Не хочу говорить громких слов о том, что матчи с «Зенитом» для нас – самые главные. Мы должны настраиваться максимально серьезно на все игры. Сделаем так и в этот раз. И, конечно, постараемся достойно ответить на два поражения в этом сезоне.

– Для тебя последняя встреча с «Зенитом» получилась особенно неприятной из-за травмы голеностопа.

– Получилось так, что после приземления я стал смотреть на мяч – в другую сторону, оступился и подвернул ногу. Боль была очень сильная, и сначала подумал, что вообще порвал связки. После МРТ врачи сказали, что мне повезло. Самые опасные и тяжелые травмы обычно так и происходят – на ровном месте.

Сначала говорили, что на лечение уйдет недели три, и вначале мне казалось, что так и получится. А потом стал усердно восстанавливаться, по полдня проводил на базе с физиотерапевтом. И в итоге успел подготовиться уже к «Локомотиву». Очень благодарен нашему медицинскому штабу: мне оказали полную поддержку и проявили заботу. Легкий дискомфорт иногда еще возникает, но при такой травме это нормально, – сказал хавбек .