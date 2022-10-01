Конте об 1:3 с «Арсеналом»: «Тоттенхэм» серьезно ошибался в простых передачах. Нужно двигаться дальше, мы знаем свою роль в лиге»

Главный тренер подвел итоги матча с .

«Шпоры» потерпели поражение со счетом 1:3 в 8-м туре .

«Я думаю, что в первом тайме было равновесие. У нас было много шансов забить. Мы допускали серьезные ошибки в последних пасах, потому что у нас было много открытого пространства. Во втором тайме мы рано пропустили второй гол, и мы могли бы сыграть намного лучше.

Красная карточка определила ход игры. После этого это было очень трудно. Нам пришлось полностью изменить планы. Это было решение судьи, и я не хочу его комментировать.

У нас была возможность воспользоваться своими моментами гораздо лучше, и я повторю, что мы допускали серьезные ошибки в последних пасах и в простых передачах, но такое случается. Играть сразу после паузы на матчи сборных немного сложно, потому что игроки приезжают в разное время.

Теперь мы должны двигаться дальше, мы знаем свою роль в этой лиге, и мы должны стараться делать все возможное, чтобы оставаться рядом с другими командами на вершине. Я пытался выделить некоторым игрокам несколько игровых минут, потому что игра заканчивалась, а также для того, чтобы сэкономить энергию [у игроков старта].

Я хотел дать игрокам время, особенно Скиппу и Доэрти, потому что нам нужна вся команда. У нас впереди много игр за короткий период», – сказал Конте.