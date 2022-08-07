Фридель о Конте: «Глупо исключать «Тоттенхэм» из претендентов на титул, когда там такой победитель»

Экс-вратарь «Тоттенхэма» Брэд Фридель считает, что у клуба есть шансы на победу в АПЛ.
«При Конте было бы глупо исключать «Тоттенхэм» из числа претендентов. Антонио работает в команде уже некоторое время и с пользой провел эти месяцы, так что «шпор» можно считать темной лошадкой.
Конте не будет довольствоваться вторым местом. Он победитель. На рынке проделана отличная работа, но все равно будет сложно.
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» тоже стали сильнее, но нельзя исключать триумф «Тоттенхэма», когда команду тренирует такой победитель, как Конте. У «шпор» точно есть шансы», – сказал Фридель Boyle Sports.