Фридель о Конте: «Глупо исключать «Тоттенхэм» из претендентов на титул, когда там такой победитель»

Экс-вратарь «Тоттенхэма» считает, что у клуба есть шансы на победу в .

«При Конте было бы глупо исключать из числа претендентов. Антонио работает в команде уже некоторое время и с пользой провел эти месяцы, так что «шпор» можно считать темной лошадкой.

Конте не будет довольствоваться вторым местом. Он победитель. На рынке проделана отличная работа, но все равно будет сложно.

и тоже стали сильнее, но нельзя исключать триумф «Тоттенхэма», когда команду тренирует такой победитель, как Конте. У «шпор» точно есть шансы», – сказал Фридель Boyle Sports.