Артета, Гвардиола, Поттер, Конте и Силва претендуют на приз лучшему тренеру августа в АПЛ

Стали известны претензенты на приз лучшему тренеру августа в АПЛ.

На награду претендуют следующие специалисты:

Микель Артета ( ) – 5 побед в 5 матчах;

( ) – 3 победы и 2 ничьих в 5 матчах;

( ) – 4 победы и ничья в 5 матчах;

Грэм Поттер («Брайтон») – 3 победы, ничья и поражение в 5 матчах;

Марку Силва («Фулхэм») – 2 победы, 2 ничьих и поражение в 5 матчах.

Голосование за лучшего тренера августа на сайте АПЛ продлится до понедельника, 12 сентября. Решение о победителе вынесут на основании голосования болельщиков, а также мнения экспертов.

Результаты объявят на следующей неделе.

Холанд, Жезус, Митрович, Эдегор, Заа, Поуп, Гросс и Родриго предендуют на приз лучшему игроку АПЛ в августе