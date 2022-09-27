Бензема восстановился от травмы. Форвард «Реала» почти наверняка сыграет с «Осасуной» 2 октября

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Нападающий «Реала» Карим Бензема может вернуться на поле уже в следующем туре Ла Лиги.

34-летний форвард восстановился от травмы, сообщил журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito TV.

Почти наверняка Бензема сыграет за «Реал» в матче 7-го тура Ла Лиги против «Осасуны», который состоится 2 октября.

Француз получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Селтиком» (3:0), который прошел 6 сентября. В той игре Карим был заменен на 30-й минуте. С тех пор он не выходил на поле.

В этом сезоне капитан «Реала» забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 6 матчах за клуб во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь

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