Бензема и Васкес – вне заявки «Реала» на дерби с «Атлетико», Милитао вернулся в состав

«Реал» опубликовал заявку на дерби против «Атлетико».

Матч 6-го тура чемпионата Испании из-за травм пропустят и .

Вернулся в состав защитник , пропустивший две последние игры.

Заявка «Реала»: Куртуа, Лунин, Луис Лопес, Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Менди, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Азар, Винисиус, Асенсио, Мариано, Родриго.

Матч – состоится в воскресенье, 18 сентября. Начало – в 22:00 по московскому времени.