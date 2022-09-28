Карим Бензема: «Хочу сыграть против «Осасуны». В «Реале» нет разницы между стартовым составом и запасными, у нас отличная команда»

заявил о готовности сыграть в следующем матче .

Мадридский клуб 2 октября встретится с «Осасуной».

Французский футболист восстановился от травмы, полученной в матче группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Селтиком» (3:0), который прошел 6 сентября.

«Я рад вернуться. Чувствую себя очень хорошо, комфортно. Хочу играть в воскресенье.

Я видел, что команда играет очень хорошо. Видел характер команды, желание забивать и побеждать. У нас отличная команда, хотя можно сказать, что у нас две команды. Потому что нет никакой разницы между теми, кто начинает игру в стартовом составе или теми, кто выходит на замену», – сказал Бензема.