Модрич пропустит матчи «Реала» с «Осасуной» и «Шахтером» из-за проблем с бедром

У полузащитника возникли проблемы со здоровьем после игры за Хорватию.

По данным As, хавбек по возвращении в не смог работать в общей группе из-за перенапряженных мышц бедра. К полноценным тренировкам с командой он сможет вернуться через неделю.

Ожидается, что 37-летний игрок пропустит матчи с «Осасуной» (2 октября) и (5 октября), но будет готов выйти против «Хетафе» (8 октября).

В текущем сезоне Модрич сыграл в 6 раз и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.