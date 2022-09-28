Модрич пропустит матчи «Реала» с «Осасуной» и «Шахтером» из-за проблем с бедром

У полузащитника Луки Модрича возникли проблемы со здоровьем после игры за Хорватию.
По данным As, хавбек по возвращении в «Реал» не смог работать в общей группе из-за перенапряженных мышц бедра. К полноценным тренировкам с командой он сможет вернуться через неделю.
Ожидается, что 37-летний игрок пропустит матчи с «Осасуной» (2 октября) и «Шахтером» (5 октября), но будет готов выйти против «Хетафе» (8 октября).
В текущем сезоне Модрич сыграл в Ла Лиге 6 раз и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.