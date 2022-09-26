Кака о 9 победах «Реала» в 9 матчах сезона: «Просто фантастика. Тренерский рост Анчелотти восхищает»

Бывший полузащитник Кака дал комментарий о выступлении команды в начале сезона.

– У «Реала» 9 побед в 9 матчах, как вы оцениваете начало сезона?

– Это просто фантастика. Но я смотрю не только на то, как развиваются футболисты, но и на то, какого восхитительного тренерского роста добился .

– Можно ли оспаривать право на в этом году?

– Я думаю, что он явный фаворит, хотя никогда нельзя быть уверенным на 100%. Карим стал по-настоящему совершенным футболистом, он всецело заслуживает эту награду.

– Родриго добился стремительного развития за последний год, что вы о нем думаете?

– Он феноменален. В Бразилии пока еще идут дискуссии на тему того, нужно ли брать его на ЧМ-2022, но я уверен, что он обязательно должен попасть в заявку. Этот опыт поспособствует его развитию, – сказал .