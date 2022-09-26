Кака о 9 победах «Реала» в 9 матчах сезона: «Просто фантастика. Тренерский рост Анчелотти восхищает»

Теги Карим Бензема Кака Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч Родриго Гоэс Футбол

Бывший полузащитник «Реала» Кака дал комментарий о выступлении команды в начале сезона.

– У «Реала» 9 побед в 9 матчах, как вы оцениваете начало сезона?

– Это просто фантастика. Но я смотрю не только на то, как развиваются футболисты, но и на то, какого восхитительного тренерского роста добился Карло Анчелотти.

– Можно ли оспаривать право Карима Бензема на «Золотой мяч» в этом году?

– Я думаю, что он явный фаворит, хотя никогда нельзя быть уверенным на 100%. Карим стал по-настоящему совершенным футболистом, он всецело заслуживает эту награду.

– Родриго добился стремительного развития за последний год, что вы о нем думаете?

– Он феноменален. В Бразилии пока еще идут дискуссии на тему того, нужно ли брать его на ЧМ-2022, но я уверен, что он обязательно должен попасть в заявку. Этот опыт поспособствует его развитию, – сказал Кака.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные