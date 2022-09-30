«Химки» должны Писареву 30 млн рублей за увольнение, его штабу – еще около 10 млн («Матч ТВ»)

Стало известно, сколько миллионов «Химки» должны уволенному тренеру Николаю Писареву.
Как утверждает «Матч ТВ», бывший главный тренер подмосковного клуба за досрочный разрыв контракта должен получить 30 миллионов рублей, еще порядка 10 миллионов рублей полагаются членам его штаба.
Писарев проработал в «Химках» три недели – с 10 по 31 августа. Под руководством 53‑летнего специалиста, подписавшего контракт до конца сезона‑2023/24, команда проиграла все четыре матча.
Тренер рассчитывает получить эту неустойку в размере 30 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что футболистам и сотрудникам «Химок» три месяца не платят зарплату, также у клуба есть задолженность по премиальным за прошлый сезон. Сумма долга превышает 300 миллионов рублей.
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