«Химки» должны Писареву 30 млн рублей за увольнение, его штабу – еще около 10 млн («Матч ТВ»)

Стало известно, сколько миллионов должны уволенному тренеру Николаю Писареву.

Как утверждает , бывший главный тренер подмосковного клуба за досрочный разрыв контракта должен получить 30 миллионов рублей, еще порядка 10 миллионов рублей полагаются членам его штаба.

Писарев проработал в «Химках» три недели – с 10 по 31 августа. Под руководством 53‑летнего специалиста, подписавшего контракт до конца сезона‑2023/24, команда проиграла все четыре матча.

Тренер рассчитывает получить эту неустойку в размере 30 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что футболистам и сотрудникам «Химок» три месяца не платят зарплату, также у клуба есть задолженность по премиальным за прошлый сезон. Сумма долга превышает 300 миллионов рублей.

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