Терюшков о Писареве в «Химках»: «Какова зарплата и стоимость работы за 5 матчей с нулем очков?»

Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что в «Химках» не расплатились со штабом Николая Писарева.

«Мы сейчас все прямо будем в расстроенных чувствах находиться. Пусть напишут, сколько не выплатили, – интересно узнать: какова зарплата и стоимость работы за пять матчей с нулем очков и пятью поражениями?

Об этом надо говорить и рассуждать: не то, что обидели, а то, сколько стоят пять проигранных матчей футбольным клубом .

Конечно, я не имею права разглашать такую информацию. У нас нет никаких задержек. Традиционные выплаты у нас пройдут до 10 октября, поэтому нет ничего страшного», – сказал член наблюдательного совета «Химок»