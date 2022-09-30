«Химки» не расплатились с Писаревым, его штабом и другими уволенными сотрудниками

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«Химки» до сих пор не заплатили Николаю Писареву за увольнение.

Ранее стало известно, что в клубе уже 3 месяца не платят зарплату, а долг перед игроками составляет более 300 млн рублей.

По информации «Чемпионата», «Химки» не расплатились со штабом бывшего главного тренера Николая Писарева и уволенными сотрудниками.

«У подмосковного клуба до сих пор нет положения по премиальным на этот сезон, с тренерским штабом Писарева руководство тоже не расплатилось.

Игроки действительно не получают зарплату с июля, равно как и сотрудники офиса», – отметил источник.

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