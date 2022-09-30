Александр Мостовой: «Зенит» откровенно поплыл в матче со «Спартаком». Ему должно быть больно после 3:0 – никто не ожидал»

прокомментировал победу над «Зенитом» (3:0) в Фонбет Кубке России.

«Федун сказал, что «Зенит» без бразильцев можно обыгрывать? Это не его слова, а всех людей, которые играли в футбол. Даже я это говорил. Если убрать из «Зенита» всех иностранцев, то эта команда будет такой же, как и все остальные.

Зачем слушать слова людей, которые не играли в футбол? Надо слушать тех, кто всю свою жизнь провел в футболе.

Вчера все было решено после 75-й минуты. С таким составом «Зенита» «Спартак» мог рассчитывать на хороший результат, но никто не ожидал 3:0. Питерцы откровенно поплыли.

У «Зенита» в Кубке тяжелое положение. Сейчас они соберутся в чемпионате, а потом и вернут свое в кубке. «Спартак» же набрал достаточное количество очков для выхода из группы.

Победа над «Зенитом» – это, конечно, здорово. Но одно дело, когда выходят Барриос, Вендел и Малком, и совершенно другое, когда нет иностранцев.

Наконец-то «Спартак» выиграл у . Вы можете себе представить, что пять лет они не могли одолеть питерцев? Многие столько в футбол не играют. Да еще и 3:0. «Зениту» после такого должно быть больно», – сказал Мостовой.