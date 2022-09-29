Александр Мостовой: «Зенит» – небольшой фаворит, но у «Спартака» есть шансы, могут огрызнуться»

поделился ожиданиями от матча Фонбет Кубка России «Спартак» – .

Игра состоится сегодня, 29 сентября, в Москве. Начало – в 20:30.

«Не знаю, сможет ли отомстить «Спартак», но навязать борьбу сумеет. В прошлой игре «Спартак» показывал зубы, стоя на своей половине и ничего не делая. «Спартак» был слабее. Остались довольны тем, что проиграли не очень крупно.

Сейчас все поменялось. «Спартак» может огрызнуться. «Зенит» проиграл «Крыльям», поэтому теперь надо побеждать. Думаю, процентов на 80 составы будут основные. «Зенит» – небольшой фаворит, но у есть шансы», – сказал бывший футболист сборной России.