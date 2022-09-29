Мостовой о Писареве: «Мне извиняться не за что. Мы можем посылать друг друга каждый день по 10 раз»

высказался о конфликте с тренером сборной России Николаем Писаревым.

24 сентября слова главного тренера клуба Winline Медиалиги Fight Nights попали в трансляцию матча с «Эгриси» (1:0). Мостовой резко высказался о матче сборной России с Кыргызстаном (2:1), а Писарева назвал «аферистом».

Сегодня Писарев, отвечая на вопрос о том, извинился ли Мостовой перед ним, ответил: «Да ### с ним».

«Мне извиняться не за что. Мы можем посылать друг друга каждый день по 10 раз. В этом ничего такого. Конечно, меня это не обидело. Меня в жизни столько раз обижали и оскорбляли! Не в нашем возрасте на кого-то обижаться.

Дружим ли мы? До того, как Писарев не стал тренером сборной, дружили. Мы знаем 40 лет друг друга. Но когда люди приходят в сборную... Они становятся занятыми. У каждого своя жизнь. Какая разница, что произошло. Сейчас такое время, не знаешь, что будет завтра», – заявил Мостовой.