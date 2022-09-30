«Дайте Карпину «Зенит», а Семаку – «Ростов», и мы увидим, кто чего стоит. С таким подбором игроков, как в Питере, несложно быть в фаворе». Канищев о тренерах

Бывший игрок сравнил и .

– Не кажется ли вам, что в последнее время Карпин больше прогрессирует как тренер, чем Семак?

– Сложно оценивать. Дайте сейчас Карпину «Зенит», а Семаку – , и мы увидим, кто чего стоит.

А так… С таким подбором футболистов, как у сине-бело-голубых, несложно быть в фаворе, о тебе будут говорить как о серьезном тренере, достигшем результата.

Но поработай в «Ростове», «Урале», еще где-то, добейся с ними успеха, и тогда можно говорить о твоей тренерской состоятельности. Тяжелое сравнение. У Семака есть фраза: «Кто-то говорит, а кто-то делает».

– Доля истины в этом есть.

– Со стороны говорить всегда легко. Стал бы, был бы – сослагательные наклонения.

Пока Семак у руля «Зенита», пока у него есть квалифицированные игроки под рукой, – он на коне. Если же будет когда-нибудь работать с футболистами более низкого уровня, еще не известно, сможет ли он продемонстрировать свой уровень.

Кстати, таких примеров много. Тот же Семин долго успешно трудился в «Локомотиве», но когда переходил в другие клубы, нигде ничего не смог показать. Его увольняли.

Все определяют игроки на поле. Ты можешь быть хоть семи пядей во лбу, но если нет исполнителей – ничего не сделаешь. Это же элементарно, – сказал Александр Канищев.

«Зенит», лидирующий в таблице Мир РПЛ, 2 октября примет «Ростов», идущий вторым с отставанием в 4 очка.