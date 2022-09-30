«Дайте Карпину «Зенит», а Семаку – «Ростов», и мы увидим, кто чего стоит. С таким подбором игроков, как в Питере, несложно быть в фаворе». Канищев о тренерах

Бывший игрок «Зенита» сравнил Сергея Семака и Валерия Карпина.
– Не кажется ли вам, что в последнее время Карпин больше прогрессирует как тренер, чем Семак?
– Сложно оценивать. Дайте сейчас Карпину «Зенит», а Семаку – «Ростов», и мы увидим, кто чего стоит.
А так… С таким подбором футболистов, как у сине-бело-голубых, несложно быть в фаворе, о тебе будут говорить как о серьезном тренере, достигшем результата.
Но поработай в «Ростове», «Урале», еще где-то, добейся с ними успеха, и тогда можно говорить о твоей тренерской состоятельности. Тяжелое сравнение. У Семака есть фраза: «Кто-то говорит, а кто-то делает».
– Доля истины в этом есть.
– Со стороны говорить всегда легко. Стал бы, был бы – сослагательные наклонения.
Пока Семак у руля «Зенита», пока у него есть квалифицированные игроки под рукой, – он на коне. Если же будет когда-нибудь работать с футболистами более низкого уровня, еще не известно, сможет ли он продемонстрировать свой уровень.
Кстати, таких примеров много. Тот же Семин долго успешно трудился в «Локомотиве», но когда переходил в другие клубы, нигде ничего не смог показать. Его увольняли.
Все определяют игроки на поле. Ты можешь быть хоть семи пядей во лбу, но если нет исполнителей – ничего не сделаешь. Это же элементарно, – сказал Александр Канищев.
«Зенит», лидирующий в таблице Мир РПЛ, 2 октября примет «Ростов», идущий вторым с отставанием в 4 очка.