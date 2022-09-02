Семак – лучший тренер РПЛ в августе. «Матч Премьер» выбрал Абаскаля, все решило голосование болельщиков

Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ в августе.

В прошлом месяце под его руководством одержал три победы и один раз сыграл вничью.

Эксперты РПЛ в голосовании выбрали , представители «Матч Премьер» – .

В результате Семак опередил Абаскаля по итогам голосования болельщиков – на 499 голосов (11 304 голоса против 10 805 голосов).

На награду Winline лучшему тренеру августа также претендовали (ЦСКА), («Краснодар») и ( ).

В сезоне-2022/23 в голосовании участвуют болельщики, эксперты лиги и канала «Матч Премьер».

В августе наибольшее количество очков набрали «Зенит» и – по 10. в этом месяце набрал 9 баллов, «Ростов» – 8 – 7.