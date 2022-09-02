Семак – лучший тренер РПЛ в августе. «Матч Премьер» выбрал Абаскаля, все решило голосование болельщиков

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия рейтинги болельщики Валерий Карпин Александр Сторожук Владимир Федотов Гильермо Абаскаль Футбол

Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ в августе.

В прошлом месяце «Зенита» под его руководством одержал три победы и один раз сыграл вничью.

Эксперты РПЛ в голосовании выбрали Семака, представители «Матч Премьер» – Гильермо Абаскаля.

В результате Семак опередил Абаскаля по итогам голосования болельщиков – на 499 голосов (11 304 голоса против 10 805 голосов).

На награду Winline лучшему тренеру августа также претендовали Владимир Федотов (ЦСКА), Александр Сторожук («Краснодар») и Валерий Карпин («Ростов»).

В сезоне-2022/23 в голосовании участвуют болельщики, эксперты лиги и канала «Матч Премьер». 

В августе наибольшее количество очков набрали «Зенит» и «Краснодар» – по 10. «Спартак» в этом месяце набрал 9 баллов, «Ростов» – 8 ЦСКА – 7.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные