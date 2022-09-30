Карпин – Winline тренер месяца в РПЛ. «Ростов» выиграл все 3 матча сентября

Валерий Карпин стал Winline тренером сентября в РПЛ.

Главный тренер «Ростова» победил во всех трех голосованиях, по итогам которых определяется обладатель награды. За него проголосовали болельщики, эксперты «Матч Премьер» и легенды РПЛ.

«Ростов» выиграл все три матча в сентябре. Команда победила «Спартак» (4:2), «Торпедо» (1:0) и «Крылья Советов» (2:0).

На приз лучшему тренеру месяца также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Александр Сторожук («Краснодар»), Михаил Галактионов («Пари НН») и Дмитрий Пятибратов («Факел»).