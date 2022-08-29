высказался о возможной интеграции крымских клубов в российский футбол.

«Что касается о возможных санкциях ФИФА и против включения крымских клубов в РФС. Санкции уже наложены, причем достаточно суровые. Пока мы не можем выступать на международной арене в официальных турнирах. Но о тотальной изоляции российского футбола говорить нельзя.

Наши клубы по-прежнему взаимодействуют с командами других стран, совершают трансферы. В нашем чемпионате играют легионеры, причем довольно высокого уровня. Среди них есть и представители недружественных нам государств. В свою очередь и наши знаменитые футболисты выступают в Италии, Турции, Франции. Все это говорит о том, что на уровне личных и деловых контактов никаких проблем нет.

Вопрос об интеграции крымского футбола исключительно в области права и соблюдения норм и УЕФА, членами которых является РФС. Здесь многое зависит от их позиции и аргументированности наших футбольных функционеров, а также Минспорта. Это так называемая спортивная дипломатия, благодаря которой, как правило, и удается сдвинуть с места решение подобных проблем.

Очевидно, что профессиональный футбол – это вершина, это то, о чем мечтают дети. И дети в Крыму – конечно, не исключение. Забрать у них мечту мы не имеем права. Уверен, что эту позицию разделяют и международные организации. Поэтому важно искать оптимальные варианты, но при этом необходимо действовать, предпринимать конкретные шаги», – сказал депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу.

Почему меня смущает шум депутатов вокруг РФС и крымских клубов